Mammutprojekt in Kevelaer Das Stadtarchiv ist jetzt digital

Wer ganz tief in die Geschichte von Kevelaer eintauchen will, kann das jetzt auch ganz bequem von zuhause machen. Das Archiv ist nämlich digital geworden. Über die Seite www.archiv-kevelaer.de kann sich jeder durch Fotos aus der Historie der Wallfahrtsstadt klicken. Die Auswahl ist riesig: Über 18.500 Fotos und Dokumente sind bereits digital verarbeitet und damit zu so genannten Digitalisaten geworden. Mehr als 1600 Arbeitsstunden sind schon in das Projekt geflossen – jetzt ist die digitale Fotothek des Stadtarchivs online gegangen. Das Team rund um Janine Weigel, Leiterin des Stadtarchivs, hat viel Arbeit und Herzblut in dieses Projekt gesteckt.