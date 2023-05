Entwicklung beschäftigt Schulausschuss Weniger Anmeldungen an der Gesamtschule Kevelaer

Kevelaer · Die Zahlen für Kevelaer zeigen: Mehr Schüler als in den Vorjahren zieht es zu den weiterführenden Schulen in die Nachbarstädte. So ist die aktuelle Situation.

02.05.2023, 17:15 Uhr

An der Gesamtschule Kevelaer sind wie in Geldern die Neuanmeldungen zurückgegangen. Foto: Norbert Prümen

Es ist eine Premiere in der Wallfahrtsstadt. Erstmals werden prozentual die meisten Grundschüler in Kevelaer auf das Gymnasium wechseln. Laut der aktuellen Statistik zu den Anmeldezahlen werden rund 42 Prozent der Grundschüler auf das Kardinal-von-Galen Gymnasium wechseln. Auf die Gesamtschule werden knapp 30 Prozent gehen, im vergangenen Jahr waren es noch mehr als 41 Prozent gewesen.