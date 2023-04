Auf Tankstelle in Kevelaer im August Kamera zeigt Bilder vom bewaffneten Raubüberfall

Wer die Bilder der Überwachungskamera sieht, der kann sich ausmalen, in welcher Situation die Kassiererin der Shell-Tankstelle im August 2022 war. Auf dem Foto ist zu sehen, wie ein Unbekannter eine Waffe auf sie richtet, seine Augen sind weit aufgerissen. Die ganze Szene wirkt mehr als bedrohlich. Umso bemerkenswerter ist, wie geistesgegenwärtig die Frau in der Tankstelle damals handelte. Sie flüchtete unvermittelt durch eine Hintertür in einen Nebenraum. Die beiden Räuber waren davon offenbar so überrascht, dass sie ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten.