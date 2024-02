Kevelaer-Cards und E-Bike in Kevelaer gewonnen Hauptgewinne der Weihnachtsverlosung übergeben

Viele beteiligten sich wieder bei der Weihnachtsverlosung in Kevelaer. Jetzt wurden die Hauptgewinner gezogen. Die 1000 Euro Kevelaer-Cards gingen an Sonja Scholtheis. Sie nahm den vom Kevelaer Marketing gesponserten Preis in Empfang. Organisator Winfried Janssen von der Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK) und das Kevelaer Marketing gratulieren der Gewinnerin und wünschen viel Spaß, das Guthaben in den Kevelaerer Akzeptanzstellen auszugeben.