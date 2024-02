2024 wird mit einem Defizit gerechnet Das sind die Eckdaten im Haushalt für Kevelaer

Gleichzeitig will die Kommune das Signal aussenden, dass auch in diesen finanziell schwierigen Zeiten Vereine und Initiativen unterstützt werden sollen. Die Sportvereine sollen nicht zusätzlich belastet werden. Daher beschloss der Rat, die Kostenbeteiligung der Vereine an den Betriebskosten der Sportstätten unverändert bei 25 Prozent zu belassen. Im Raum stand eine höhere Beteiligung, die aufgrund von Protesten aus der Politik schließlich gekippt wurde.