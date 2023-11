Viele Aktionen vom 1. bis 20. Dezember 2023 Das ist das Programm beim Krippenmarkt in Kevelaer

Er ist das Highlight der Adventszeit in Kevelaer: Vom 1. bis 20. Dezember lädt der gemütliche „Kevelaerer Krippenmarkt“ zum Bummeln und Genießen auf den Luxemburger Platz, den Kapellenplatz und in das Forum Pax Christi ein. Von Montag bis Freitag, 13 bis 18 Uhr, und Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr öffnen die Hütten und Stände. Die Gastronomie öffnet immer bis 21 Uhr. Neben Hütten, liebevoll dekorierten Stände und der lebendigen Krippe gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Außerdem findet an drei Tagen das beliebte Krippenspiel statt: mittwochs von 15 bis 15.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 15.45 bis 17 Uhr.