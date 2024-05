Volksfest mit Mega-Schaukel Excalibur Das ist alles los auf der Kirmes in Kevelaer

Der Gigant ist angekommen. Am Montagabend trafen die drei Sattelschlepper mit den Einzelteilen von „Excalibur“ in Kevelaer ein. Die Mega-Schaukel soll das Highlight der Kirmes werden, es ragt 46 Meter in die Höhe und kostete zwei Millionen Euro. Excalibur ist zum ersten Mal in der Marienstadt und zum ersten Mal überhaupt in der Region.