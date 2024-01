Das plant der VFR Blau-Gold Kevelaer rüstet sich für die Karnevalssession 2024

Um dem Alltagsstress mal für ein paar Stunden zu entfliehen, hält der VFR ein gutes und altbewährtes „Rezept“ bereit. Jeder der dieses „Rezept“ haben möchte, braucht nicht zum Arzt, sondern sollte sich direkt nach Neujahr die Eintrittskarte für den Frohsinn und die gute Laune vom VFR besorgen. Für den „Bunten Nachmittag für Jung und Alt“ am Freitag, 2. Februar, und für die Kindersitzung am Sonntag, 4. Februar, jeweils ab 15.11 Uhr im Bühnenhaus können die Karten im Rathaus (Kevelaer Marketing) am Peter-Plümpe-Platz sowie, falls noch vorhanden, an der Tageskasse im Konzert- und Bühnenhaus erworben werden. Der Kartenvorverkauf startet am 3. Januar.