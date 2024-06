Anlaufstelle der Diakonie Neuland feiert in Kevelaer Geburtstag

Schon seit drei Jahren gibt es den Info- und Beratungsladen Neuland an der Hauptstraße 26 in Kevelaer. Die Einweihung fiel coronabedingt klein aus. Darum wollen die drei Kooperationspartner des Ladens, die evangelische Kirchengemeinde Kevelaer, die Diakonie im Kirchenkreis Kleve sowie die Tuwas-Genossenschaft Moers nun den Anlass nutzen. Über eine gesamte Woche finden Aktionen statt, der offizielle Geburtstag mit Gästen soll jedoch am kommende Dienstag gefeiert werden. Ab 11 Uhr sind geladene Gäste und Interessierte willkommen, neben einem Imbiss wird eine kleine Band aus Diakoniemitarbeitenden für Unterhaltung sorgen.