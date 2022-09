Kabarett unter‘m Dach : Das Who‘s who des Kabaretts in Kevelaer

info

Meet & Greet Es gibt noch begrenzte Karten für ein „Meet & Greet“ mit Mario Basler am 11. September. Diese und reguläre Eintrittskarten fürs Bühnenhaus können über Eventim gebucht werden.

Karten Der Ticketvorverkauf für alle Events ist möglich auf www.resevixt.de oder bei der Touristinformation in Kevelaer (Telefon 02832 122991), das Sonsbecker Reisebüro (Telefon 02838 91791), die Buchhandlung Keuck in Geldern (Telefon 02831 80008) oder das Kulturbüro Niederrhein in Kleve (02821 24161).