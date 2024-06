Das ist am 12. und 13. Juli geplant Echtes Spektakel – Ballonfestival in Kevelaer

Am Wochenende des 12. und 13. Juli stehen zwar die Ballone im Vordergrund, darüber hinaus wird den Besuchern noch mehr geboten als in den Vorjahren. An beiden Tagen öffnet bereits ab 15 Uhr der bunte Jahrmarkt am Gradierwerk mit Karussell, Schiffschaukel, Piratenschiff, Bungee-Trampolinen, Hüpfburg, Modelleisenbahn und Co. Einige Kevelaerer Vereine haben besondere Aktionen vorbereitet wie Spiele, Blumenkränze anfertigen und mehr. Auch ein Ballonkünstler darf nicht fehlen. Die Organisatoren versprechen, dass Ballon-Pin-Sammler auf ihre Kosten kommen. Pins können in diesem Jahr an der Ballon-Pin-Bude fleißig gesammelt und getauscht werden.