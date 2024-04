Nahverkehr rund um Kevelaer Das lange Warten auf Entscheidung zur Linie 73

Ohne Ergebnis blieb am Donnerstagabend die Abstimmung über den Erhalt oder die Erweiterung der Buslinie 73. Die soll, so der Wunsch des Bürgerantrags, auch in Zukunft Twisteden mit Geldern verbinden. Aktuell ist das nur an Schultagen der Fall, und auch da läuft die Regelung im Herbst 2024 aus.