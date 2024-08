Von Minigolf bis Boulen Tipps für den Sommer in Kevelaer

Der Solegarten St. Jakob Einfach ankommen und entspannen. Den Alltagsstress vergessen, die Augen schließen, an etwas Schönes denken. Abschalten, das kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Ob actiongeladen an den Fitnessgeräten oder an der Sport-Box, energiegeladen auf den Spielgeräten, beim Familienduell auf dem Boulefeld oder dem Beachvolleyballfeld, entschleunigend auf dem Barfußpfad oder dem Atemweg, vitalisierend an den Kneipp-Becken oder gesundheitsfördernd am Gradierwerk oder im Inhalatorium – die parkähnliche Anlage lockt mit einer Vielzahl von Möglichkeiten. Wer mehr über die Entstehungsgeschichte, die Möglichkeiten der eigenen Gesundheitsförderung und die wohltuenden Wirkungen erfahren möchte, dem bietet sich die Führung „Solegarten St. Jakob – von der Quelle zum Lieblingsort“ an jedem dritten Samstag im Monat um 14 Uhr an.