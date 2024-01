Investitionen auch in schwierigen Zeiten Das ist in Kevelaer für 2024 geplant

Kaum ein Thema hat die Gemüter im vergangenen Jahr so erhitzt wie das neue Parkkonzept. Die Automaten streikten immer mal wieder, der Frust bei Verwaltung und Bürgern war groß. Immer wieder wurde darauf verwiesen, dass zum Konzept eben nicht nur neue Automaten gehören, sondern auch ein Parkleitsystem. Also ein System, das die Autofahrer gezielt zu den Stellflächen führt und auch anzeigt, wo noch Parkplätze frei sind. Vor allem die Geschäftsleute haben immer wieder betont, wie wichtig dieses Leitsystem sei. Und das soll in diesem Jahr installiert werden. Verbunden ist damit die Hoffnung, dass sich die Parksituation allgemein entspannt.