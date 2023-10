Ortsumgehung in Kevelaer Das ist der Zeitplan für den Bau der OW1

Es ist eigentlich verständlich. Bei einem Projekt, das sich bereits über Jahrzehnte hinzieht, ist mancher skeptisch, ob das Vorhaben überhaupt umgesetzt wird. Die Ortsumgehung OW1 von Kevelaer zur Autobahnauffahrt an der A57 ist ein solches Projekt. Inzwischen wird nach Jahren der Planung endlich gebaut. Doch bei manchem bleiben weiter Zweifel. Vor allem, weil nach dem Bau der Brücke über die B9 nicht mehr viel von echter Bautätigkeit zu sehen war. Daraufhin hatte die Initiative „Pro OW1“ sogar Ministerpräsident Hendrik Wüst angeschrieben, der seinerzeit als Verkehrsminister den ersten Spatenstich gesetzt hatte. Vor allem geht es den Anwohnern der Rheinstraße darum, einen Zeitplan zu bekommen. Stephan Huth, der bei der Behörde StraßenNRW für das Projekt zuständig ist, nahm sich bei einem Termin mit der Redaktion die Zeit, die voraussichtlichen Bau- und Zeitabschnitte aufzulisten.



Bauabschnitt K30 Dieser Abschnitt heißt so, weil die OW1 dabei die Wettener Straße (K30) quert. Aktuell wird auf der Wettener Straße gearbeitet. Wie berichtet, ist die Verbindung von Kevelaer nach Wetten hier gesperrt. Denn kurz hinter der Einmündung der Industriestraße wird die Kreuzung für die Umgehungsstraße gebaut. Etwa sechs Wochen soll der Bau dauern und dann die Straße erst einmal wieder freigegeben werden. Anschließend wird der Boden bis zur neuen Brücke an der B9 aufgeschüttet, danach der Boden auf der geplanten Trasse Richtung Niers.



Bauabschnitt K33 Hierbei geht es um eine Kreuzung mit dem Altwettener Weg. Anfang November sollen dort die Arbeiten beginnen. Es kann dann dazu kommen, dass es eine parallele Sperrung zur K30 gibt. Man wolle möglichst das gute Wetter ausnutzen, heißt es. Auch die Arbeiten an dieser Kreuzung sollen etwa sechs Wochen dauern. Nach dem Bau der Kreuzung wird auch diese Straße wieder freigegeben. Es folgen die Aufschüttungen für die Trasse in Richtung Niers und Fleuth.



Freigabe erstes Teilstück Die gesamte Trasse soll grob schon im Frühjahr 2024 zu erkennen sein. Die Freigabe des ersten Abschnitts der OW1 wird es aber erst Dezember 2024 geben. Denn der Boden kann sich teilweise um bis zu 50 Zentimeter senken, daher müsse man einige Monate warten bis die echte Straße gebaut werden kann. Läuft alles glatt, könnte die Kreuzung und das Teilstück bis zur B9-Brücke dann freigegeben werden. Das hätte den ganz praktischen Effekt, dass Lastwagen aus dem Industriegebiet nicht mehr durch die beiden Kreisverkehre fahren müssen.



Neuer Kreisverkehr Richtung Autobahn Die Xantener Straße bis zur Autobahnauffahrt Sonsbeck wird im kommenden Jahr saniert. Die Straße soll rechtzeitig vor den Festivals fertig sein. Wie berichtet, war die Sanierung wegen der Konzerte am Airport extra verschoben worden, weil die Strecke die Ausweichroute für die Flughafengäste während Parookaville und San Hejmo ist. Ende 2024 / Anfang 2025 solle dann der Kreisverkehr an L491 (Xantener Straße) und L362 (Sonsbecker Straße) gebaut werden, von dem aus die OW1 Richtung Water Forth verläuft. Auch die Straße bis zum Büchelshofer Weg wird dann in Angriff genommen.



Die Brücken Drei große Brücken müssen noch gebaut werden: Über die Niers, die Fleuth und die Water Forth. Die Entwürfe dazu sind in der Endabstimmung. Anfang 2025 soll mit dem Bau der Niersbrücke begonnen werden. Die Bauzeit soll etwa zwei Jahre betragen. Etwas später als die Niersbrücke werden die Bauwerke üebr die Fleuth und die Water Forth in Angriff genommen. Anfang / Mitte 2028 sollten die Brücken dann fertig sein und der Abschluss zu den Straßen hergestellt werden. Dann könnte die komplette OW1 freigegeben werden.