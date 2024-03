Neuer Wallfahrtsrektor Stefan Dördelmann in Kevelaer „Du könntest gut Herbergsvater sein“

Tja, so ist das eben, wenn man neu ist. Stefan Dördelmann kann bei der Frage, ob man sich nicht mal eben oben die Orgel ansehen kann, nur mit den Schultern zucken. „Wie man auf die Orgelbühne kommt, das kann ich Ihnen nicht sagen. So gut kenne ich mich in der Basilika noch nicht aus“, sagt er lachend. Das wird sich aber vermutlich schnell ändern. Dördelmann ist nämlich der neue „Hausherr“ der Marienbasilika. Der Geistliche wird der neue Wallfahrtsrektor.