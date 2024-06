Wechsel in Kevelaer Marc Moors wird neuer Pächter des Konzert- und Bühnenhauses

Die Stadt bedauerte die Entscheidung, hatte dafür aber auch Verständnis, so Verena Rohde. „Wir bedanken uns für die langjährige Zusammenarbeit und wünschen Torsten Pauli alles Gute auf seinem weiteren Weg“, sagte die Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. Die Stadt musste also nach einem Nachfolger suchen. Hier ist man jetzt fündig geworden. Der Zuschlag für die Konzession für die nächsten zwei Jahre geht an den Kevelaerer Gastronomen Marc Moors. „Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit und das gastronomische Angebot von unserem neuen Konzessionär“, sagt Hendrik Görtz, Bereichsleiter Kultur.