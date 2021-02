Beliebtes Fotomotiv : Nach Pause läuft das Gradierwerk wieder

Kevelaer Weil Leitungen wegen des Frosts zuzufrieren drohten, wurde es zwischenzeitlich abgeschaltet. Seit Montag rieselt die Sole wieder am Schwarzdorn entlang.

Bei den Stadtwerken Kevelaer habe man sehr genau und eng getaktet das Gradierwerk unter den immer tiefer fallenden Temperaturen in der vergangenen Woche beobachtet. Zunächst hieß es, der hohe Salzgehalt sei ausreichend, um die Anlage vor Frostschäden schützen. Aber dann drohten Kunststoffrohre zuzufrieren und es gab die Order: Gradierwerk abstellen. Seit Montag, mit zunehmenden Temperaturen, läuft es wieder ganz normal. Die Sole rieselt wieder den Schwarzdorn herunter. Damit das so bleibt, wird regelmäßig nach dem Werk geschaut. Pro Tag werden zwei Stunden für Kontroll- und Wartungsarbeiten eingerechnet, erklärt Thönnissen. Regelmäßig wird der Salzgehalt im Wasser kontrolliert. Die Wasserdurchflussmengen werden reguliert. Dabei spielen das Wetter, die Temperaturen, eventuelle Regenfälle und die Windstärke eine Rolle. Es gibt sogar einen „Gradierwerkbeauftragten“. Das ist Georg van Lipzig, der neben anderen Aufgaben speziell auch für das Gradierwerk zuständig ist. „Es muss jemand sein, der das Ganze als Herzenssache versteht“, sagt Thönnissen. Und so jemanden habe man mit van Lipzig und den Mitarbeitern Jochen Gundlach und Ralph Wieczorek gefunden. Denn das Gradierwerk ist bei den Kevelaerern beliebt. Das merkte Thönnissen spätestens, als unter den geposteten Fotos in den sozialen Medien von „unserem Gradierwerk“ die Rede war.