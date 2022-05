Gemeinsam singen : Das erste Rudelsingen in Kevelaer

Kevelaer Thomas und Silvia Molderings organisieren die Veranstaltung am 18. Juni. Jeder kann mitsingen, Vorverkauf hat bereits gestartet. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.

„Singe, wem Gesang gegeben …“, so heißt es schon in Ludwig Uhlands Gedicht „Freie Kunst“. Dort wird sich allerdings auf die Dichtkunst bezogen. Das beschränkt aber nicht die Freude der Menschen am „Rudelsingen“. Diese Freude lenkt das Ehepaar Thomas und Silvia Molderings, Betreiber des Kevelaerer Kultbrauhauses „Kävelse Lüj“, am Samstag, 18. Juni, auf das Schulgelände auf der Hüls, hinter die Dreifachturnhalle.