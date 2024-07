Programm im Solegarten Atemholen bei der Atempause in Kevelaer

Und das Erfolgsgeheimnis der Aktionswochen im Solegarten ist vor allem, dass das Gelände für besondere Erlebnisse unter freiem Himmel wie geschaffen ist. Zwar könnte man bei Regen noch in den überdachten Bereich am Infogebäude ausweichen, aber am meisten Spaß macht das Programm auf der Anlage natürlich unter freiem Himmel. Draußen „in Gemeinschaft trainieren, entspannen, lachen, tanzen oder wandern“ ist schließlich das Motto der Veranstaltungsreihe.