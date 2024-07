Das Programm am 3. August Das Stadtfest in Kevelaer muss umziehen

Das nächste Stadtfest in Kevelaer steht vor der Tür. Auch die sechste Ausgabe wird vom Verein Inside Kevelaer organisiert. Das Event findet am Samstag, 3. August, ab 11 Uhr, statt. „Es ist wieder ein Fest von Bürgern für Bürger“, so die Organisatoren, die diesmal etwas umplanen mussten. Wegen der Bauarbeiten am Peter-Plümpe-Platz geht das Stadtfest auf dem Parkplatz am Konzert- und Bühnenhaus über die Bühne.