Im Freibad und Hallenbad wurden die Preise angehoben Schwimmen in Kevelaer wird teurer

Das Schwimmen in der Marienstadt wird teurer. Hintergrund sind die Kostensteigerungen, vor allem bei der Energie. Zudem haben die Haushaltsberatungen klar und deutlich gezeigt, wie schwierig aktuell die Finanzlage in Kevelaer ist. Die Stadt verweist darauf, dass die Preise trotz der gestiegenen Kosten lange stabil gehalten worden waren. Die Eintrittspreise für das Kevelaerer Hallenbad wurden das letzte Mal im Jahr 2016 erhöht, im Freibad sogar im Jahr 2010. „Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen wurden die Preise für die Kevelaerer Bäder jetzt angepasst“, so Stadtsprecherin Lena Hanenberg, die ergänzt: „Vergleicht man die neuen Preise mit den Eintrittspreisen anderer Bäder sind die Preise ähnlich.“