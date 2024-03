Projekt in Kevelaer bittet um Hilfe Wohnungen für Geflüchtete weiter dringend gesucht

Die Situation bleibt weiter angespannt. Es wird immer schwieriger, für alle Geflüchteten in Kevelaer eine Wohnung zu finden. Wie berichtet, baut die Stadt daher selbst eine Flüchtlingsunterkunft am Bahnhof. Bis dort allerdings die ersten Flüchtlinge schlafen können, wird es noch dauern. Ende des Jahres oder im Frühjahr 2025 soll das Gebäude an der Ladestraße fertig sein.