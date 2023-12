Kinder schicken ihre Sorgen und Wünsche Briefe an das Christkind im Rathaus von Kevelaer

Von wegen Engelskirchen oder Himmelspforten. Am Niederrhein weiß jeder: das Christkind wohnt in Kevelaer. Hier sitzt es irgendwo gemütlich im Rathaus und freut sich darüber, dass die Kinder ihm zum Weihnachtsfest ihre Wünsche schicken. Auch diesmal konnte die Weihnachtspost an das Christkind am Krippenmarkt und direkt am Rathaus eingeworfen werden.