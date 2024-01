Aus für Kevelaererin bei Vox-Sendung „Save the Date“ Korb für Ivana – keine Hochzeit in 50 Tagen

Die Entscheidung war auch Daniel schwer gefallen. „Ich bin hin- und hergerissen und will ihr auch nicht wehtun“, sagte der Bauingenieur in der Vox-Dating-Sendung „Save the Date“. Hier hat er sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, in 50 Tagen will er seine Traumfrau heiraten. Inzwischen steht fest: Ivana aus Kevelaer wird das nicht sein. Denn Daniel hat sich für Kandidatin Katharina entschieden. In der Sendung am Dienstagabend fiel ihm die schwere Aufgabe zu, Ivana diesen Schritt zu erklären.