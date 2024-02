Neuer Tanzsportverein in Kevelaer stellt sich vor Viel Applaus beim „Day of Passion“

Die Gruppe „Tanzmäuse“ erzählte in ihrem Showtanz von kleinen Feen, die sich ihre Flügel verdienen und die Natur schützen. Danach wurde es hellblau, denn die 24 „Explodas“ gingen als Cinderella auf die Bühne und begaben sich tänzerisch auf die Suche nach dem fehlenden Schuh. Im Anschluss daran heizte die „MTC – Meet the Crew“ in ihren grünen Hosen mit modernen Hip-Hop- und Streetdance-Rhythmen mächtig ein, obwohl sie nur mit halber Besetzung starteten.