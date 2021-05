Aktuell zur Corona-Lage in Kevelaer : „Ist es schlau, momentan in Holland zu shoppen?“

Kevelaer Der Trend gehe in die richtige Richtung, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt, sagt Bürgermeister Dominik Pichler. Dennoch gilt es immer noch, sich an die geltenden Regeln zu halten.

Der Blick zu den Nachbarn zeige allerdings: Endgültige Entwarnung bei der Pandemiebekämpfung gibt es nicht. Im niederländischen Bergen sei der Wert von 491 in der vergangenen Woche zwar auf 328,6 gesunken, liest Pichler die Zahlen vor. Venlo dagegen stagniere bei 480. Die Zahlen seien unter anderem für Berufspendler wichtig. Für alle anderen gelte: „Es stellt sich die Frage, ob es in der aktuellen Situation besonders schlau ist, zum Shoppen in die Niederlande zu fahren“, sagt Pichler angesichts der hohen Tagesinzidenz bei den Nachbarn.

In der Flüchtlingsunterkunft an der Karl-Leisner-Straße gab es zwei positive Fälle, an der an der Gelderner Straße einen Fall. Insgesamt befinden sich in den Unterkünften zehn Personen in Quarantäne. In beiden Gebäuden werden Reihentestungen durchgeführt. Durch eine weitere Unterkunft in der Stadt sei die Möglichkeit gegeben, die positiv Getesteten zu separieren.