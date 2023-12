Kevelaerer Politik mit Rolle rückwärts CDU will Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Kevelaer

Kevelaer · Es gab es schon einmal. Von 1988 bis 2013. Dann wollte die CDU die GmbH nicht mehr. Jetzt soll das Ziel sein, Tourismus, Marketing und Kultur in einer eigenen Gesellschaft zu bündeln. Entscheidungen sollen so schneller getroffen werden können, lautet die Begründung. Entschieden ist noch nichts. Was ein Parkhaus damit zu tun hat.

06.12.2023 , 15:34 Uhr

Auch das zusätzliche Standbein als Kurort wird als Grund angeführt, warum Kevelaer wieder eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft bräuchte. Foto: Wirtschaftsförderung Kreis Kleve

Von Bianca Mokwa