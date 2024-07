CDU Kevelaer will eigenen Bürgermeister-Kandidaten „Wollen nicht wieder eine böse Überraschung erleben“

Bei der vergangenen Kommunalwahl hatte es im Vorfeld heftige Turbulenzen bei der CDU gegeben. Eigentlich hatte der Vorstand abgesprochen, dass kein eigener Kandidat aufgestellt wird, weil man mit Dominik Pichler als Bürgermeister ganz gut leben konnte. In der Mitgliederversammlung votierte die Mehrheit plötzlich dafür, doch einen Kandidaten zu stellen. Der damalige Fraktions-Chef Paul Schaffers legte aus Verärgerung das Amt nieder, bei der Wahl selbst gab es schließlich eine klare Niederlage von CDU-Kandidat Mario Maaßen gegen Dominik Pichler. „So eine Situation wollen wir nicht noch einmal haben und keine böse Überraschung bei der Mitgliederversammlung erleben“, sagt der CDU-Stadtverbands-Chef Michael Kamps. Das sei damals kein glücklicher Start in den Wahlkampf gewesen. Daher habe man sich jetzt frühzeitig auf eine klare Strategie festgelegt. Die CDU will bei der Kommunalwahl 2025 wieder mit einem eigenen Bürgermeister-Kandidaten antreten.