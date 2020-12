Vorschläge für Kevelaers Innenstadt : CDU: Aufwertung für Schotterparkplatz in Kevelaer

Kevelaer Pflasterung und Straßenlaternen sollen nicht nur für die Optik gut sein, sondern auch das Sicherheitsgefühl stärken. Die Kosten stehen noch nicht fest. Am Ende wird die Politik darüber beraten und entscheiden.

Der Schotterparkplatz am Neubau der Lebenshilfe Gelderland in Kevelaer soll schöner werden. So lautet der Vorschlag der Kevelaerer CDU. Die Aufwertung soll aber nicht nur der Optik, sondern auch der Sicherheit dienen, so der Fraktionsvorsitzende Mario Maaßen von der CDU.