Wahlen bei Kevelaer-Mitte Neuer CDU-Vorstand hat schon die Wahlen im Blick

Kevelaer · Wechsel an der Spitze der CDU in Kevelaer-Mitte. Für Dr. Jutta Bückendorf ist jetzt Matthias Wirth neuer Vorsitzender. Man will wieder stärkste Kraft im Rat werden.

02.01.2024 , 14:55 Uhr

Der neue Vorstand der CDU Kevelaer-Mitte: Matthias Wirth, Tobias Aymanns, Uwe Christaens, Michael Bosch, Gregor Deese, Dr. Eva-Maria Pool, Christina Schülpen, Christian Ripkens, Dr. Jutta Bückendorf, Helmut Leurs und Dr. Hermann Reynders (v.l.). Foto: CDU

Kürzlich trafen sich die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Kevelaer-Mitte im Brauhaus „Kävelse Lüj" zu ihrer Mitgliederversammlung. Die scheidende Vorsitzende Dr. Jutta Bückendorf blickte auf die politische Arbeit der CDU-Ratsfraktion zurück und Stadtverbandsvorsitzender Michael Kamps beleuchtete schlaglichtartig die allgemeine politische Lage. An eine lebhafte Diskussion schloss sich die Neuwahl des Vorstandes an. Mit sehr guten Ergebnissen wurden gewählt: Matthias Wirth (Vorsitzender), Jutta Bückendorf und Dr. Eva-Maria Pool (stellertretende Vorsitzende), Christina Schülpen (Schriftführerin), Michael Bosch (Mitgliederbeauftragter), Gregor Deese (Medienbeauftragter) und sieben Beisitzer (Tobias Aymanns, Uwe Christaens, Helmut Leurs, Ellen Mietz, Dr. Hermann Reynders, Christian Ripkens, Theo Terlinden). Frisch im Amt nutzte Matthias Wirth die Gelegenheit, um Jutta Bückendorf für ihre engagierte Arbeit als Vorsitzende in den letzten knapp zehn Jahren zu danken. Beide nahmen im Anschluss daran die Ehrung langjähriger Mitglieder der CDU vor. Michael Kamps, Brigitte Kempen-Hohl und Dr. Hermann Reynders erhielten eine Anerkennung für ihre 40-jährige Mitgliedschaft und Helmut Leurs wurde für 50 Jahre Engagement in der CDU gedankt. Die Veranstaltung beschloss der neue Vorsitzende Matthias Wirth mit einem kurzen Ausblick auf die Schwerpunkte der nun beginnenden zweijährige Arbeitsphase des neuen Vorstandes. Klar im Fokus stehen wird dabei die intensive Vorbereitung der 2025 anstehenden Kommunalwahl, bei der die CDU auch in Kevelaer-Mitte wieder stärkste politische Kraft im Rat der Stadt werden möchte.

(RP)