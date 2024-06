Besuch in Kevelaer CDU Frauen zu Gast im Klarissenkloster

In familiärer Atmosphäre weilten die CDU Frauen aus dem Kreis Kleve im Klarissenkloster in Kevelaer. Schwester Magdalene, die Äbtissin, gab einen geschichtlichen Einblick in das Klosterleben: „Wir sind füreinander verantwortlich. Da ist kein Platz für arroganten Egoismus. Wäre so in den letzten Jahrhunderten gelebt worden, vermutlich hätten wir heute keine Kriege“, sagte sie.