Debatte um Förderprogramm in Kevelaer : Solaranlagen: CDU will andere Schwerpunkte

Kevelaer Die CDU möchte in Kevelaer keine Solaranlagen mehr mit städtischen Mitteln fördern. Das Geld könne besser für Begrünung von Dächern und Fassaden genutzt werden, heißt es.

Wie berichtet, hat sich die CDU in der Diskussion um städtische Förderprogramm Kostenpflichtiger Inhalt gegen einen Zuschuss für Solaranlagen ausgesprochen. Das sei auch richtig, so CDU-Sprecher Hubert van Meegen. Es sei aber der Eindruck entstanden, dass die CDU gegen die Fortführung der Förderprogramme sei. „Richtig ist, dass wir in der Sitzung darum geworben haben, die Förderung von 50.000 Euro ausschließlich auf die Dach- und Fassadenbegrünung zu beschränken, weil hier mangels Interesses der Bürger ein Nachholbedarf besteht. Denn Zuschüsse zu Dachbegrünungen sind im bisherigen Förderprogramm kaum nachgefragt worden“, so van Meegen.