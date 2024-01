Verband appelliert in Kevelaer an CDU-Politiker Caritas kritisiert Leiharbeit in der Pflege

„Die Rahmenbedingungen in der Altenhilfe müssen verbessert werden“, hatte es Karl Döring, Vorstand des Caritasverbands Geldern-Kevelaer, vor den CDU-Abgeordneten des Kreises Kleve vor einiger Zeit auf den Punkt gebracht. Das Team des Caritasverbandes stellte den Politikern die Entwicklungen in der Altenhilfe vor und formulierte Forderungen für die Pflege. „Ein ‚Weiter so‘ kann es nicht geben“, so Döring. Allein in NRW werden bis zum Jahr 2040 rund 37.000 Pflegefachkräfte zusätzlich zu den aktuell tätigen 141.000 benötigt. Die Personalsituation wird sich daher weiter verschärfen mit der Gefahr, den steigenden Bedarf an Pflegeleistungen und die Qualität künftig nicht mehr sicherstellen zu können.