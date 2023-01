Caritas mietet Wohnungen in Kevelaer für Geflüchtete an Projekt übertrifft die Erwartungen

Der Krieg in der Ukraine stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. Innerhalb kurzer Zeit kamen viele Familien, die untergebracht werden mussten. Wohnraum wurde knapp. Viele Städte kamen an ihr Limit. Auch Kevelaer musste in kurzer Zeit Wohnungen finden. Eine große Hilfe dabei war ein Projekt mit Vorbildcharakter. Zusammen mit der Caritas wurde „Alle wohnen“ gestartet. Das Konzept dahinter: Die Caritas mietet Wohnungen direkt an und sorgt auch für eine Betreuung der Familien. Und die Initiative hat Erfolg: Dass innerhalb von wenigen Monaten gleich zwölf Wohnungen angemietet werden konnten und damit über 40 Personen eine neue Bleibe gefunden haben, hat auch die Projektbeteiligten überrascht. Diese ziehen nach sechs Monaten ein überaus positives Zwischenfazit.