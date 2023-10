Kampagne der Wirtschaftsförderung Kevelaer wirbt auf Bussen für Jobs in der Stadt

Unter dem Motto „Stadt. Land. Jobs. – Kevelaer kann´s“ hat die Wirtschaftsförderung eine Fachkräftekampagne gestartet. Ziel ist es, mit einer Plakat- und Buskampagne Kevelaer als attraktiven Arbeitsort in den Fokus zu rücken. Auf den Plakaten sind beispielhaft die Berufe Lagerlogistiker, Tischler, Pflegefachkraft, Produktionshelfer, Bauzeichner und Koch zu sehen. Die großflächigen Plakate stehen an den Hauptverkehrsachsen in Weeze, Kleve, Bedburg-Hau, Rees und Xanten sowie an einigen Standorten in Kevelaer. Ab Mitte November werden die Großflächen-Plakate an anderen Standorten in Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Kamp-Lintfort, Kerken und Kleve zu sehen sein.