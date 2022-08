Verdienstkreuz für Heinrich Hiep aus Kevelaer : Immer unterwegs für den Gartenbau

Stefan Welberts (l.) überreichte die Auszeichnung an Heinrich Hiep. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kevelaer Heinrich Hiep ist am Freitag mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Der stellvertretende Landrat Stefan Welberts überreichte dem Kevelaerer die Auszeichnung. Hiep war auch Mitbegründer von Agrobusiness Niederrhein.

„Herr Hiep, Sie haben sich über viele Jahre mit großem, persönlichen Engagement in vorbildlicher Weise ehrenamtlich für die nordrhein-westfälischen Gartenbaubetriebe eingesetzt“, sagte Welberts seiner Laudatio. „Ihr verdienstvolles ehrenamtliches Engagement ist auszeichnungswürdig.“

Bis 2013 war Heinrich Hiep als Unternehmer im Bereich Gartenbau tätig und zählte zu den maßgeblichen Persönlichkeiten in dieser Branche. Er hatte eine wesentliche Rolle bei der Erschließung internationaler Märkte inne. 1981 war er Mitgründer der Gartenbauvertriebsgesellschaft Geldern-Lüllingen (GVG) und begründete damit sein ehrenamtliches Engagement im Bereich der gärtnerischen Vermarktung am Niederrhein .

Der 75-Jährige war von 1992 bis 2005 Aufsichtsratsmitglied der Niederrheinischen Blumenvermarktung und ab 1998 deren Vorsitzender. Er begleitete ab 1997 die Fusion der Niederrheinischen Blumenvermarktung und der Union gartenbaulicher Absatzmärkte GmbH in der Dach-Genossenschaft der Landgard eG, dem größten Vermarkter für Blumen und Pflanzen in Deutschland, in dem aktuell über 3000 gärtnerische Produktionsbetriebe genossenschaftlich zusammengeschlossen sind. Im Jahr 2013 schied er altersbedingt aus dem Aufsichtsrat der Landgard eG aus.