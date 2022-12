Heftige Debatte um Konzept für Verkehr Wohin Kevelaer beim Fahrrad will

Kritik, die sich der Bürgermeister noch ruhig anhörte. Als wenig später aber Mario Maaßen etwas überspitzt meinte, dass das Konzept des Büros Stadtverkehr eine Enttäuschung sei („Das kann ich mir in fünf Minuten aus dem Internet runterziehen“), platzte es aus Pichler heraus: „Es kann nicht sein, dass Sie hier so tun, als wenn wir nichts tun würden und für eine solche Aussage noch Applaus bekommen. Wir werfen bestimmt kein Geld zum Fenster heraus.“ Ihn ärgere schon seit Jahren wie beim Thema Verkehr vorgegangen werde. Da gehe es nur um klein, klein. Über jede einzelne Ampel werde lange diskutiert. Was dabei herausgekommen sei, sehe man ja an der schlimmen Situation in der Bahnstraße. Vor allem wenn die Schranken runter sind, kommt es dort teilweise zu chaotischen Situationen, die für Radler sehr gefährlich sind. Wieder einmal bestehe die Gefahr, dass alles zerredet werde, so Pichler. Das bringe die Stadt nicht voran.