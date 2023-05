Kevelaer enttäuscht vom Flüchtlingsgipfel „Die Lage der Kommunen ist Berlin offenbar egal“

„Ich könnte jetzt sagen, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. Aber um im Bild zu bleiben, würde das in diesem Fall bedeuten, dass es um einen 10.000-Meter-Lauf geht und wir jetzt gerade die ersten Stadionrunde und 400 Meter geschafft haben. Der Anfang ist gemacht, aber das Ziel noch lange nicht zu sehen“, sagt Pichler, der seinem Ärger deutlich Luft macht: Wenn jemand in der „Berliner Politblase“ ernsthaft glaube, dass die gefundene „Lösung“ den schwer um Luft ringenden Kreisen und Kommunen aus der Bredouille helfe, dann habe der hat von den tatsächlichen Problemen vor Ort nicht viel bis nichts verstanden. „Oder - schlimmer noch - es ist ihm egal“, so Pichler. Denn am Ist-Zustand habe sich rein gar nichts geändert.