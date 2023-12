Dominik Pichler aus Kevelaer sollte Kandidatin helfen Bürgermeister als Telefonjoker bei „Wer wird Millionär“

Dass Jauch übrigens so gut über Kevelaer Bescheid wusste, ist keine Überraschung. Der Moderator hat ganz enge Verbindungen zum Niederrhein und vor allem nach Wesel. Er hat noch heute Verwandtschaft in der Stadt. Sein Großvater, der Offizier Hans Jauch, lebte schon zu Kaisers Zeiten in Wesel. Sein Vater Ernst-Alfred Jauch wurde in Wesel geboren und machte dort 1939 Abitur. Günther Jauchs Vetter Franz-Günther Goder praktizierte in Wesel lange als Hautarzt. Als Ministrant ist Günther Jauch vor allem die Weseler Martinikirche im Gedächtnis geblieben.