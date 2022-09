Konzept wird diskutiert : Bürgerbeteiligung zum Verkehr in Kevelaer

Kevelaer Für Mittwoch sind alle eingeladen, sich mit ihren Ideen einzubringen. Die Veranstaltung findet im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer statt.

Im Zuge der Umgestaltung der Innenstadt wird in Kevelaer auch darüber diskutiert, wie der Verkehr künftig fließen soll. Vor allem Radfahrer und Fußgänger sollen dabei in den Blick genommen werden. Ein aktuelles Thema, wie die Demo am Sonntag zeigte.

Die Wallfahrtsstadt arbeitet gemeinsam mit dem Team von Büro Stadt-Verkehr aus Hilden an einem Verkehrskonzept. Dieses Konzept soll die Weichen der künftigen Verkehrs- und Mobilitätsentwicklung in Kevelaer stellen. Es geht dabei um die Fragen: Wohin wird sich der Verkehr im Kernort entwickeln? Wie kommen wir schnell, sicher und vor allem umweltfreundlich von A nach B? Diese und weitere Fragestellungen sollen im Zuge des Verkehrskonzepts beantwortet werden.

„Mobilität bedeutet Freiheit. Wer mobil ist, der kann am Leben in und um Kevelaer teilnehmen. Daher ist es für die Stadt wichtig, die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger zu bewahren“, so die Verwaltung. Vor dem Hintergrund der Umgestaltung der City ist die Entwicklung eines umfangreichen Verkehrskonzeptes für den Kernort erforderlich. Bereits bei der Online-Umfrage mobiGator, die jetzt abgeschlossen wurde, hätten sich zahlreiche Kevelaererinnen und Kevelaerer mit ihren Wünschen zum Verkehr positioniert. Nun soll bei einer Bürgerveranstaltung die Zielrichtung des Verkehrskonzeptes durch Gruppengespräche in Präsenz erarbeitet werden. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. „Informieren Sie sich, diskutieren Sie mit uns und bringen Sie sich ein, wenn es um die Verkehrsgestaltung in Ihrer Stadt geht“, so der Appell der Stadt.