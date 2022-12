Event in Kevelaer noch nicht ganz vorbei Positives Fazit des Krippenmarktes

Geöffnet ist auch weiterhin die Gastro-Meile am Mechelner Platz. Bis zum 30. Dezember ist ab 15 Uhr geöffnet. Weiter läuft auch das Bühnenprogramm. Am Mittwoch tritt die Vocal Group Transparent aus Venray auf, Donnerstag das Duo Miikado, und Freitag ist Weihnachtssingen mit Karl Timmermann. Fortgesetzt wird das Bühnenprogramm am Dienstag, 27. Dezember, mit Levin Ripkens & Ciara Ehren. Am Mittwoch, 28. Dezember, spielen die Drakes of Dixieland, am Donnerstag, 29. Dezember, Gerrit Quade. Das Konzert von Beat 4 am Freitag, 30. Dezember, beschließt das Programm. Die Auftritte sind jeweils von 19 bis 20 Uhr auf der Bühne am Mechelner Platz. Eintritt ist frei.