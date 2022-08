Zu wenig Tickets in Kevelaer verkauft : Bühnenhaus Open-Air ist abgesagt

Im vergangenen Jahr war das Bühnenhaus Open-Air ein voller Erfolg, jetzt fällt es aus. Foto: Stadt Kevelaer

Kevelaer Es sollte ein großes Spektakel an zwei Wochenenden vor dem Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer werden. Jetzt teilten die Organisatoren mit, dass das Event ausfällt. Der Vorverkauf war einfach zu schlecht.

Von Sebastian Latzel

Die Entscheidung ist allen mehr als schwer gefallen. „Denn wenn du so viel Herzblut in eine Veranstaltung steckst, dann willst du auch, dass sie stattfindet“, sagt Lisa Verhoeven vom Kevelaer Marketing aus dem Vorbereitungsteam für das Bühnenhaus Open-Air. Bis zuletzt hatten die Organisatoren gehofft, dass der Ticketverkauf doch noch anzieht. „Doch dann musst du irgendwann eine Entscheidung fällen, auch wenn es weh tut“, sagt Lisa Verhoeven. Diese Entscheidung fiel am Dienstag und heißt: Das komplette Bühnenhaus Open-Air wird abgesagt.

Es sollte an den zwei kommenden Wochenenden stattfinden. Kabarett, Rockmusik, Kinderprogramm und ein DJ-Festival waren geplant. Im vergangenen Jahr bei der Premiere war die Veranstaltung noch ein voller Erfolg, diesmal lief der Vorverkauf nur ganz, ganz schleppend. Selbst für das Festival mit den DJs wurden nicht genug Tickets verkauft, obwohl die Organisatoren hier noch auf den Parookaville-Effekt gehofft hatten. Denn das DJ-Duo „Lost Identity“ war bei dem Mega-Festival aufgetreten und gefeiert worden.

Auch viel Werbung, Verlosungen und Videos der bekannten Künstler konnten in diesem Jahr das Publikum nicht anziehen und den Vorverkauf ankurbeln. „Wir haben gehofft, durch intensive Öffentlichkeitsarbeit wie Presse, Social Media und Printwerbung noch mehr Menschen zu erreichen, die an dem attraktiven Angebot teilnehmen wollen. Bereits im letzten Jahr haben wir uns über einen guten Start des neuen Formates gefreut. Das derzeitige Überangebot an privaten und öffentlichen Veranstaltungen sowie die aktuelle Energiekrise und Corona-Lage werden eine Rolle spielen“, sagt Verena Rohde, Leiterin Kevelaer Marketing.

Auch bei anderen Kulturveranstaltungen sind die Menschen aktuell zurückhaltend. Auch weil die Leute mehr auf das Geld schauen. „Kostenfreie Veranstaltungen werden gut besucht, da sehen wir, dass das Geld momentan für viele eine Rolle spielt“, sagt Lisa Verhoeven. Bei Kulturveranstaltungen im Bühnenhaus hilft zudem, dass es hier Abos gibt und es darüber einen festen Stamm an Besuchern gibt.

Das Team will jetzt in Ruhe überlegen, wie man im kommenden Jahr vorgeht. Der Wunsch ist, auf jeden Fall etwas Ähnliches anzubieten. „Der Schritt zur Absage ist uns auch deshalb so schwer gefallen, weil die Idee zum Open Air ja damals selbst vom Team des Bühnenhauses gekommen ist“, sagt Lisa Verhoeven. Eben deshalb würden sich alle wünschen, dass im kommenden Jahr ein neuer Anlauf genommen wird.

Auch wenn die Veranstaltung von eigenen Leuten aus dem Bühnenhaus und dem Kevelaer Marketing vorbereitet wurde, sind trotzdem Kosten angefallen. Denn Künstler müssen trotzdem bezahlt werden, da sie sich ja die Termine freigehalten haben.