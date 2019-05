Neuer Lesestoff : Eine Hommage an Kevelaer

KEVELAER „Du mein Kevelaer“ heißt das neue 178-Seiten-Werk über die Wallfahrtsstadt. Die Journalistin Heike Waldor-Schäfer schrieb dafür den Text, Axel Hundertmarck machte die Fotos.

Als Heike Waldor-Schäfer mit Mann und Dackel vor sieben Jahren nach Kevelaer zog, hätte sie sich nicht träumen lassen, mal ein Buch über ihre Wahlheimat zu schreiben. Der Dackel hat übrigens auch den versteckten Bildstock im Wettener Busch gefunden. Auch der findet Platz im Buch. Es sind diese persönlichen Geschichten, die das Buch ausmachen. „Der Ort ist voller Geschichte“, äußerte die Autorin des Buches, die sonst als Redakteurin arbeitet. „Es ist einfach ein besonderer Ort.“ Sie schwärmt von der Magie des Kapellenplatzes. Natürlich komme auch Kirche in dem Buch vor. „Geht nicht anders“, sagt sie lachend. Der Leser erfährt Hintergründe, zum Beispiel das die Kerzenkapelle damals zunächst „illegal“, also ohne Baugenehmigung, gebaut wurde. Das Schöne an dem Buch ist, so erzählte sie, dass jedes Kapitel für sich genommen werden kann, das bedeutet, dass man irgendwo im Buch anfangen kann und nichts verpasst, da die Kapitel nicht zusammenhängen. Verona Marliani Eyll hat es schon gelesen und schwärmt: „Es ist mit Herzblut geschrieben“. Sie habe das Buch regelrecht verschlungen.