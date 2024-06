Schaden von mehreren tausend Euro Metalldiebe plündern Brunnen in Kevelaer am St.-Klara-Weg

Viele Bürger in Kevelaer sind entsetzt: Unbekannte haben den historischen Brunnen am St-Klara-Weg geplündert. Die Täter haben zahlreiche Kupferrohre abmontiert, die kunstvoll an dem Objekt angebracht waren. Laut Polizei muss sich die Tat zwischen dem 28. Mai, 11 Uhr, und Dienstag, 11. Juni, 12 Uhr, ereignet haben. Da ist der Diebstahl am Brunnen in der Nähe des Peter-Plümpe-Platzes aufgefallen.