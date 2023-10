Ärgerlicher Diebstahl in der Hauptstraße Blumendiebe plündern Pflanzbeete in Kevelaer

Bei der Stadtverwaltung schütteln viele nur noch den Kopf. „Also wir haben ja schon viel erlebt, aber das ist hier bislang noch nicht vorgekommen“, sagt Stadtsprecherin Lena Hanenberg. In der Nacht zu Dienstag sind unbekannte Täter offenbar in der Innenstadt auf „Einkaufsbummel“ in den städtischen Pflanzbeeten gegangen. Gleich vier Behälter hintereinander wurden in der Hauptstraße geplündert. „In dieser Form gab es so was noch nicht in Kevelaer. Hin und wieder sind früher mal ein paar Blumen rausgerissen worden oder jemand hat sich eine besonders teure Pflanze aus den Beeten mitgenommen. Aber dass jemand gleich mehrere Kübel gezielt leert, das ist schon ein starkes Stück“, meint die Stadtsprecherin.