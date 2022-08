Bischof Lompo zu Gast in Kevelaer : „Waffen und Militär sind keine Lösung“

Bischof Laurent Lompo ist zu Gast bei Elke Kleuren-Schryvers in Kevelaer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Laurent Lompo, Erzbischof der Diözese Niamey im westafrikanischen Staat Niger, berichtet über Terrorangriffe, Vertriebene und Armut in seinem Land. Er ist auf Einladung der Aktion Pro Humanität in Kevelaer.

Der westafrikanische Binnenstaat Niger ist nicht nur eins der ärmsten Länder der Erde, die Menschen dort sind zusätzlich bedroht durch Terrorangriffe. Dörfer an der Grenze zu Mali in der Nähe der Stadt Tillaberi zum Beispiel werden seit einigen Jahren immer wieder überfallen, die Bewohner wahllos erschossen und wer überlebt, flieht in Panik.

Über diese problematische Lage im Niger berichtet der Erzbischof der dortigen Diözese Niamey, Laurent Lompo. Regelmäßig besucht er die Wallfahrtsstadt Kevelaer auf Einladung der Stiftung Aktion pro Humanität (APH), um auf die humanitäre Notlage in seinem Bistum aufmerksam zu machen.

Im Niger benötigen die Menschen dringend Hilfe, vor allem die Kinder. Foto: APH

INFO Bischof bittet um Spenden für den Niger „Aktie für das Leben“ heißt der Spendenaufruf der Stiftung Aktion pro Humanität zusammen mit Bischof Lompo. Es geht um die Nahrungsversorgung hungernder Familien. Auf der Internetseite www.pro-humanität.de finden sich sämtliche Infos und Kontodaten.

Auch in diesen Tagen ist er in Kevelaer zu Gast und erzählt von seiner Arbeit. „Es fällt schwer, angesichts der Not der Menschen von Gott zu sprechen“, sagt er. Von den 10,5 Millionen Einwohnern des Erzbistums Niamey sind 27.000 katholische Christen. 98 Prozent der Bevölkerung des Niger sind Muslime. „Wir beten mit den Christen, aber wir arbeiten mit allen Menschen“, so Lompo. Der Dialog zwischen den verschiedenen Religionen werde neuerdings auch von der Regierung gefördert, der neue Staatspräsident sei interessiert an den Problemen der Menschen: „Alles wird ein bisschen mehr demokratisch.“ Die Regierung habe die Kraft des friedlichen Dialogs erkannt.

Dies sei auch eine Hoffnung im Kampf gegen die Terrorangriffe. Diese Angriffe hätten keine religiösen Gründe, sondern wirtschaftliche. Die Terrorgruppen äußerten so ihre Frustration über die Nichtbeachtung ihrer Existenz. Es handele sich bei den Angreifern meist um Mitglieder verschiedener Ethnien, die in großer Armut leben, Nomaden zum Beispiel, die hungern, jedoch Waffen erhalten, unter anderem aus Saudi-Arabien und auch aus Europa.

Die Konfliktlage in der Sahelzone wird ausgenutzt von Anhängern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und dem Netzwerk Al-Kaida. Internationales Militär versucht zu helfen, zum Beispiel durch Ausbildung der Soldaten im Niger. Bischof Lompo aber sieht auch Gefahren, wenn Gewalt durch Gewalt bekämpft wird. „Waffen und Militär sind keine Lösung. Der friedliche Dialog aber ist ein Weg“, sagt er.

Als Beispiel nennt er einen Konflikt mit dem Nomadenvolk der Tuareg im Jahr 1990. Hier sei die Regierung des Niger zu einem Vertrag mit den Tuareg gekommen, die wegen Unterdrückung und Ausgrenzung aufständisch geworden waren. Dieser Friedensvertrag zeige, so Lompo, dass die Strategie des Dialogs erfolgreich sein kann. Die Kirchen Westafrikas hätten daher erst kürzlich ein Plädoyer veröffentlicht, in dem sie erklären, dass Waffenhandel allgemein friedliche Dialoge behindere.

Mit der politischen Krisenlage eng verwoben ist die Armut der Bevölkerung. „Bei uns geht es täglich nur um das Überleben, um Essen, Schlafen, ein Dach über dem Kopf“, sagt der Bischof. Die Stiftung APH unterstützt seit einigen Jahren durch Spendenaktionen. Aktuell wirbt sie um Geldspenden für Familien im Niger. „Wir nennen es eine ‚Aktie für das Leben‘. Mit 60 Euro kann eine Familie hundert Kilo Mais oder Hirse erhalten und vor dem Verhungern bewahrt werden“, erläutert Elke Kleuren-Schryvers, die 1998 die Stiftung zusammen mit ihrem Ehemann Herbert Schryvers gründete. Im Niger kümmert sich APH vordringlich um die Grundbedürfnisse der Menschen, wozu auch die Bildung gehört. Eine Grundschule wurde gebaut mit Spenden, die die Stiftung akquirierte.

Weihbischof Rolf Lohmann unterstützte dies und besuchte 2020 als erster deutscher Bischof seit 40 Jahren den Niger. Auch Elke Kleuren-Schryvers ist regelmäßig vor Ort, jedoch nur mit kleinen Gruppen. „Weiße Menschen sind für die Terrorgruppen wertvolle Geiseln. Das müssen wir immer bedenken“, erzählt sie. Die derzeitige Weltlage mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine führe dazu, dass Menschen die Notlage im Niger zu sehr vergessen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Spendenbereitschaft für das afrikanische Land.