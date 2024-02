Neues aus der Wallfahrtsstadt Kevelaer bietet eine komplett neue Stadtführung an

Jährlich legt der Bundesverband der Gästeführer in Deutschland ein Thema für diesen besonderen Tag fest. Das aktuelle Thema wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Es steht aber mit der Überraschungsführung in Verbindung. Als kleiner Tipp für alle Interessierten: Es handelt sich um eine komplett neue Führung, die so noch nie angeboten wurde. Eine Teilnahme lohnt sich also.