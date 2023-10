Besonderer Spaziergang in Kevelaer Über die Bäume auch die Stadt entdecken

Wer die Debatten um das Fällen von Bäumen in der Stadt mitverfolgt hat, weiß, welche Bedeutung das Grün für die Bürger hat. Stadtbäume sind aber auch ein wichtiger Bestandteil der Stadtplanung. Sie machen die Straßen attraktiver und schaffen kleine Oasen inmitten der städtischen Betonwüsten, die zum Verweilen einladen. Denn Bäume bieten Schatten, frische Luft und wirken wie ein Wind- und Lärmschutz. „Damit tragen sie wesentlich zum Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger in einer Stadt bei“, so Stadtsprecherin Lena Hanenberg in einer Pressemitteilung.