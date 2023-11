Ende der Wallfahrtszeit in Kevelaer Pilgerpforte erstmals wieder von außen geschlossen

Das Hauptportal der Kevelaerer Marienbasilika, die Pilgerpforte, wurde, wie es Tradition ist, am Allerheiligen-Tag geschlossen. Damit fand das Wallfahrtsjahr 2023 seinen Abschluss. Die feierliche Zeremonie, der immer auch ein Hochamt in der Kirche vorausgeht, übernahm in diesem Jahr der wegen seiner Aussagen zur AfD nicht unumstrittene Bischof von Augsburg, Bertram Meier.